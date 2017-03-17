Жители республики определят главную идею стратегии «Башкортостан 2030»

Предложения были сформированы депутатским корпусом в ходе проведения одноименных стратегических форумов «Башкортостан 2030», а также после обсуждения с экспертами, пояснили в Ассоциации молодых депутатов РБ.

В перечень вошли идеи по развитию человеческого капитала как основного направления стратегии. Депутаты уверены, что необходимо создать систему управления человеческим капиталом, и для начала предлагают создать межведомственный совет при Главе Башкортостана. Также участники дискуссии высказали предложения по повышению мобильности населения путем развития высокоскоростного движения между городами и районами республики. Это позволит обеспечить равномерность распределения человеческих ресурсов и даст рост экономике в целом.

Предложено включить в стратегический документ предложения по развитию республики как мирового производителя органически чистых продуктов питания и экологического туризма.

«Важно использовать наши преимущества, а не гнаться за соседями, пытаясь повторить их опыт. Башкортостан — аграрная республика. Но, к сожалению, вся аграрная политика сводится к тому, чтобы увеличить объем производимой продукции за счёт применения минерально-химических удобрений, пестицидов. И это в то время, когда в мире существует явный тренд на производство органических продуктов. Республика сегодня пытается конкурировать на огромном рынке сельхозпродукции, выращенной с использованием химии. При этом рынок экологически чистых органических продуктов практически не имеет конкуренции», — считает заместитель председателя Ассоциации молодых депутатов РБ Айнур Шайхутдинов.

Участники дискуссии отметили, что в стратегии важно уделить внимание развитию IT-сферы, так как влияние этого направления на все сферы жизни будет только усиливаться. Всего было предложено порядка 20 инициатив, которые планируется отправить разработчикам стратегии «Башкортостан 2030». Инициативы разработаны с участием большого числа депутатов местного уровня, с привлечением экспертов.

«Нам важно знать мнение общественности по данному вопросу, для этого организовано голосование. Просим всех заинтересованных граждан высказать мнение, какое из направлений они считают главным в стратегии “Башкортостан 2030”. После голосования все идеи и предложения будут опубликованы на сайте Ассоциации молодых депутатов РБ», — пояснил руководитель организации Владимир Яковлев.