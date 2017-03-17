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14:54 (мск), источник: Tengrinews

Стали известны детали «несправедливого» чаепития в детсаду

В Актюбинской области нашли детский сад, где было сделано фото с чаепития, возмутившее пользователей Сети.

Источник: Tengrinews

В Актюбинской области нашли детский сад, где было сделано фото с чаепития, возмутившее пользователей Сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как пояснила главный специалист отдела дошкольного и общего среднего образования Актюбинской области Рахима Жамансарина, фото было сделано в 2016 году в детском саду Шалкара Актюбинской области. Однако, как заявила спикер, оно было неправильно интерпретировано.

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«Мы уже все выясняли. Эту фотографию неправильно поняли. Дело в том, что это прошлогодний Наурыз, который проводился в детском саду № 12 в Шалкарском районе. Дети сидят за дастарханом. Родители, не воспитатели, готовят угощение для детей», — заявила Жамансарина.

«Чтобы дети не шумели, им раздали баурсаки, угощение на Наурыз. На фото видно, что женщины готовят стол. Родители сами уже звонили, которые на фото. Сказали, что могут подтвердить, отправить фото», — добавила она.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространили снимок, где изображены малыши за полупустым столом, а женщин, которых приняли за воспитателей, — за богатым дастарханом.

На столе перед детьми стоит одна тарелка и несколько баурсаков. В кадр попал соседний стол, который заставлен фруктами, мясом и другими блюдами.

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