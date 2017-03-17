В Красноярске выбрали учителя года

Сегодня в Красноярске состоялся финал городского конкурса «Учитель года». Лучшим красноярским педагогом стала Оксана Эскерова из лицея № 9 «Лидер» (Семафорная, 247а), сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для участия в конкурсе 2017 года было подано 97 заявок от учителей из 63 общеобразовательных учреждений города. На протяжении нескольких месяцев педагоги проходили целый ряд конкурсных испытаний: написание творческого эссе, проведение методических семинаров и уроков, представление авторских практик преподавания. Помимо конкурсной составляющей, для учителей был реализован курс повышения квалификации.

В финальный день конкурса состоялась дискуссия на тему: «Каким должен быть учитель Красноярска». Говоря о качествах, которыми должен обладать педагог Красноярска, присутствующий на мероприятии глава города Эдхам Акбулатов поделился воспоминанием из школьных лет.

«Сегодня в этом зале присутствует мой учитель по физике Валерий Степанович Финогенко. С ним связана история, которую до сих пор вспоминаю и я, и все мои одноклассники. За несколько месяцев до окончания школы Валерий Степанович показывал нам свой новый мотоцикл и рассказывал, как долго он шел к этой цели. А все мы — мальчишки по-доброму завидовали ему и искренне радовались за своего педагога. Я не случайно сегодня вспоминаю эту историю. В моем понимании настоящий учитель — это человек, который на равных общается со своим учеником, является для него другом и коллегой».

После дискуссии были награждены победители в трёх номинациях и оглашено имя учителя года в Красноярске. Им стала Оксана Эскерова, учитель биологии лицея № 9 «Лидер».

«Это уже второй мой конкурс. Свои силы я пробовала в 2009 году и тогда, стоя на итоговом награждении в качестве конкурсанта, я дала себе слово — добиться первой ступени. Сегодня это случилось! Эмоций очень много: это и огромная радость, и в то же время большая ответственность. Потому что каждый из участников конкурса — настоящий мастер, конкуренция была очень высокой и интрига оставалась до самого последнего момента. Уже с понедельника стартует краевой этап конкурса, и я планирую в нем участвовать», — поделилась эмоциями и планами Оксана Эскерова.

С заслуженной победой финалистов конкурса и всех его участников поздравил глава города Красноярска Эдхам Акбулатов: «Я абсолютно убежден, что красноярские педагоги — это профессионалы высшего класса, которые полностью посвящают себя благородной профессии. Отрадно, что благодаря вам конкурс педагогического мастерства формируется самим учительским сообществом. Я искренне надеюсь, что опыт участия в нём даст вам новый импульс к совершенствованию своего мастерства. Уважаемые педагоги, спасибо вам за мудрость и преданность профессии, за творческую неугомонность и щедрость души! Вы, действительно, живёте своим делом, а значит — работаете по призванию. Знайте, что красноярцы гордятся вами, ценят ваш непростой труд и талант!».

Победители конкурса «Учитель года города Красноярска» 2017 года:

«Учитель года города Красноярска» 2017 года — Оксана Эскерова, учитель биологии Лицея № 9 «Лидер»; победитель в номинации «Знаток» — Наталья Попова, учитель начальных классов школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов; победитель в номинации «Профи» — Элеонора Селиванова, учитель мировой художественной культуры и изобразительного искусства школы № 133; победитель в номинации «Мастер» — Сергей Минденко, учитель физической культуры Гимназии № 1 «Универс»; специальный приз Красноярского городского Совета депутатов — Наталья Попова, учитель начальных классов школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов.