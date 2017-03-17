Перепад температуры ночью и днем в Челябинской области составит около 20 градусов
Средняя температура воздуха в первой половине марта на Урале была на 2−4 градуса выше климатической нормы.
Средняя температура воздуха в первой половине марта на Урале была на 2−4 градуса выше климатической нормы.
В Челябинской области в предстоящие трое суток прогнозируется 20-градусный перепад температуры воздуха ночью и днем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ночью
По информации Уральского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя температура воздуха в первой половине марта на Урале составила минус 2−5, что на 2−4 градуса выше климатической нормы.
«В выходные дни,
Вместе с тем, устойчивый Сибирский антициклон, своей западной периферией захватывая регион Зауралья, негативно влиял на рассеивающую способность атмосферы, в приземном слое которой периодически скапливались загрязняющие выбросы транспорта и предприятий. «При малооблачном небе происходило ночное выхолаживание воздуха, а днем отмечались довольно регулярные оттепели, благодаря которым снег оседал, немного подтаивал, но высота снежного покрова уменьшилась незначительно (по стационарным наблюдениям на метеоплощадках на 2−7 см)», — отмечают синоптики.
По данным Челябинского ЦГМС, до семи часов вечера 20 марта в Карабаше и Троицке сохраняются НМУ первой степени опасности, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.