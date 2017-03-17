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14:43 (мск), источник: dostup1.ru

Перепад температуры ночью и днем в Челябинской области составит около 20 градусов

Средняя температура воздуха в первой половине марта на Урале была на 2−4 градуса выше климатической нормы.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области в предстоящие трое суток прогнозируется 20-градусный перепад температуры воздуха ночью и днем, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ночью 18—20 марта в регионе будет минус 10−15, в низинах — до 20 градусов, днем — от нуля до минус пяти, в горах — плюс три, ветер южного — юго-восточного направлений от трех до восьми метров в секунду, отдельные порывы могут достигать 13 м/с, преимущественно без осадков.

По информации Уральского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя температура воздуха в первой половине марта на Урале составила минус 2−5, что на 2−4 градуса выше климатической нормы.

«В выходные дни, 18—19 марта, и в первой половине следующей недели по-прежнему ожидается малооблачная погода при большой амплитуде суточного хода температуры воздуха: от легкого ночного морозца до дневной оттепели», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, устойчивый Сибирский антициклон, своей западной периферией захватывая регион Зауралья, негативно влиял на рассеивающую способность атмосферы, в приземном слое которой периодически скапливались загрязняющие выбросы транспорта и предприятий. «При малооблачном небе происходило ночное выхолаживание воздуха, а днем отмечались довольно регулярные оттепели, благодаря которым снег оседал, немного подтаивал, но высота снежного покрова уменьшилась незначительно (по стационарным наблюдениям на метеоплощадках на 2−7 см)», — отмечают синоптики.

По данным Челябинского ЦГМС, до семи часов вечера 20 марта в Карабаше и Троицке сохраняются НМУ первой степени опасности, не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

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