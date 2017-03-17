Пермские врачи спасли пациента с «шаровидным» сердцем

Хирурги Пермского краевого кардиодиспансера провели уникальную операцию пенсионеру с ишемической кардиомиопатией, у которого были увеличены полости сердца. Оно с трудом сокращалось и не выдерживало даже небольших нагрузок, сообщает минздрав.



— До обращения в кардиодиспансер я более полугода задыхался. Ходил не более 50 метров, и это очень ограничивало меня. Вначале врачи решили, что проблема с легкими, но в итоге оказалось, что плохо работает мой «мотор». В кардиодиспансере мне провели операцию, и теперь я передвигаюсь и дышу свободно, — сказал мужчина.



Кардиохирурги выполнили пластику митрального клапана и уменьшили полость левого предсердия. Им удалось восстановить функцию митрального клапана, и пациенту стало гораздо лучше.



— Послеоперационный период протекал тяжело, но постепенно сердце адаптировалось к новым условиям, а левый желудочек из шаровидного приобрел обычную форму. Я рад, что нам удалось помочь пациенту. При выписке он отметил значительное улучшение состояния, ходит без одышки, — отметил главный кардиохирург Пермского края Виктор Кашин.