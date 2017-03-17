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14:52 (мск), источник: ИА Татар-информ

Представитель нацпарка: В Татарстане пихты находятся под угрозой исчезновения

Хвойные деревья пострадали от засухи 2010 года и с тех пор никак не могут восстановиться.

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстане под угрозой исчезновения оказались пихты. Эти хвойные деревья сильно пострадали в период засухи летом 2010 года. С тех пор их численность в республике резко сокращается. Об этом рассказал заведующий музеем природы национального парка «Нижняя Кама» в Елабуге Ринур Бекмансуров в ходе торжественной презентации Красной книги РТ, которая прошла сегодня в Минлесхозе.

Заведующий музеем природы привел в пример картину Ивана Шишкина «Пихтовый лес на Каме», когда этот край изобиловал пихтами. Он отметил, что в ходе съемок фильма о национальном парке «Нижняя Кама» специалисты уже практически не находили этих хвойных деревьев.

«Сегодня мы видим, что в мой кадр не попала ни одна пихта! Мне даже пришлось вставить в фильм фотографию семилетней давности, там еще одна пихта сохраняется, — заметил Ринур Бекмансуров. — А на данный момент, если приехать туда, то пихту сможем найти только на отдельных участках. Это все последствия засухи 2010 года».

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