Шеф-редактора Regnum Баранчика отпустили из СИЗО

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Задержанного в Москве шеф-редактора аналитической редакции информационного агентства Regnum, гражданина Беларуси Юрия Баранчика отпустили из-под стражи по истечении срока задержания, сообщили журналистам его адвокаты.

Баранчик, находящийся в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Беларуси, был задержан в среду в Москве.

«Он отпущен, суд отказался арестовать, срок задержания Баранчика истек», — отметили защитники.

«Суд считает, что по российскому законодательству нет доказательства виновности деяний Баранчика, которые ему вменяют в Беларуси», — заявили журналистам адвокаты. По их словам, суд не нашел оснований для содержания его под стражей.

Адвокаты также отметили, что вопрос об экстрадиции журналиста, на которой настаивает Минск, еще не решен. «Отказа в выдаче его Беларуси нет», — сказали защитники.

Также в пятницу появилась информация о том, что в Кремле не получали заявлений от Баранчика о предоставлении политического убежища. Ранее была распространена информация о том, что Баранчик обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении политического убежища. «Не было никаких обращений, мы не получали никаких обращений», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о судьбе Баранчика. Представитель Кремля напомнил, что «существуют определенные каналы (подачи обращений — Sputnik), они хорошо известны». «Никаких бумаг мы не получали, мне неизвестно о том, что какие-то входили обращения на этот счет», — сказал Песков.

Скандал вокруг Regnum разгорелся в декабре прошлого года в связи с публикацией агентством ряда материалов. Правоохранительные органы Беларуси задержали трех граждан, которые под псевдонимами писали статьи на белорусскую тему — преподавателя БГУИР Юрий Павловец, школьного сторожа из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанина Сергей Шиптенко. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 130 УК «Разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни», в настоящее время все трое находятся под стражей.

Как ранее сообщил СК Беларуси, «нанимателем» задержанных был именно Баранчик, который постоянно проживает в Беларуси.