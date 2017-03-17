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16:07 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Колесо обозрения и новый ФОК появятся в Иркутске

В настоящий момент решаются организационные моменты.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на бульваре Рябикова и подготовка документации для строительства еще двух ФОКов в Иркутске начата в 2017 году. Об этом мэр города Дмитрий Бердников заявил во время ежегодного отчета. Глава города отметил, что сейчас ведутся переговоры с инвестором о запуске колеса обозрения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Мэр столицы Приангарья рассказал, что в 2016 году было проведено более 300 спортивно-массовых мероприятий. Был передан в муниципальную собственность спортивно-оздоровительный комплекс «Авиатор» с направленностью — детский спорт, где в полном объеме сохранены секции волейбола, баскетбола, футбола, проводятся занятия по хоккею с мячом. Глава города заявил, что это станет одним из ключевых центров не только в округе, но и городе, где занимается более 700 спортсменов и действует 19 спортивных секций. В 2016 году был запущен центр спортивной подготовки, по олимпийским и неолимпийским видам спорта. В этом центре сейчас тренируются более 600 спортсменов.

«В 2017 году мы начнем строительство большого ФОКа на бульваре Рябикова. Также ведется подготовка документации строительства еще двух ФОКов в Ленинском и Правобережном округах. Продолжится установка площадок по запросам жителей. Также планируется открыть городской патриотический центр», — сообщил Дмитрий Бердников.

В вопросе благоустройства мэр города отметил большую роль народных инициатив, которые являются конкретными запросами населения.

«В 2016 году благодаря программе народных инициатив было реализовано 32 проекта на общую сумму 25,5 млн рублей. В 2016 году было разработано более 100 проектов, которые должны быть актуализированы и реализованы за 2017 год. В каждом уголке города появляются и будут появляться места для отдыха и времяпрепровождения. Как именно будет благоустроена площадь Конституции, решат сами жители Иркутска. Также мы должны будем привести в порядок наши знаковые места — остров Юности, парк Якоби. Сейчас ведем переговоры с инвесторами насчет запуска колеса обозрения», — сказал Дмитрий Бердников.

Глава города поблагодарил позицию Общественной палаты города, которая отражает авторитетное мнение населения областного центра, задает реальные тренды инфраструктурных проектов города, а также формирование культурного пространства и сохранение исторического богатства. Большой вклад вносят национально-культурные центры.

Напомним, благоустройство города и улучшение транспортной ситуации связано с политической волей. Председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев отметил, что решение многих проблем городского обустройства нуждается в активности властей. По мнению общественника, силами города возможно решить проблему загруженности дорог за счет платных парковок, велосипедного и общественного транспорта.

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