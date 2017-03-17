Виновный в складировании снега на детской площадке будет наказан

По словам жителей — во дворе дома № 42 по улице Октябрьская революция и дома № 11 по улице Витебская снегоуборочные машины всю зиму разгружали грязный снег. При этом, ответственность за это на себя не взяли ни ДУК, ни администрация, ни ТСЖ. Люди обеспокоены, что после оттепели все химикаты с дорог окажутся в детских песочницах.

Сергей Муратов, начальник отдела жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и строительства администрации Канавинского района города Нижний Новгород: «Завтра в 10 часов собираемся у дома № 11 по улице Витебская. Виновное лицо завтра будет установлено. Будут приняты меры административного воздействия к виновному лицу».