На сотовых вышках установят десятки камер для предупреждения лесных пожаров

Благодаря этому удаётся охватить территорию не только лесного массива, но и 80 населённых пунктов. Приборы установлены на наблюдательных постах и вышках сотовых операторов. Вся информация с камер поступает в единый диспетчерский центр.

Когда устройство «видит» дым, оно подаёт звуковой сигнал. Операторы получают его и реагируют, либо отправляют на место пожара бригаду лесопожарного центра, либо сообщают в МЧС, в случае, если огонь заметили в селе или поле.

Воронежский регион стал одним из первых, где система прижилась. Её используют также в Москве, Владимире и Нижнем Новгороде. Обходится обслуживание такого ноу-хау недёшево. Только одно программное обеспечение стоит миллион рублей.

Правда, пока что такая профилактика лесных пожаров себя оправдывает, считают сотрудники лесопожарного центра.

Владимир Галдин, заместитель руководителя Воронежского лесопожарного центра:

«2016 год как раз наглядно продемонстрировал и по статистическим данным, и фактический результат эффективности данной работы, все пожары были потушены в первые сутки с момента обнаружения и в самый кратчайший срок, верховых пожаров не допущено».