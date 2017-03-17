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16:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Программы двух вузов Воронежской области пройдут аккредитацию в марте

Рособрнадзор проверит ВИВТ и филиал ВГТУ в Борисоглебске.

Рособрнадзор проведет аккредитацию образовательных программ Воронежского института высоких технологий (ВИВТ) и борисоглебского филиала Воронежского технического университета (ВГТУ, входит в опорный вуз) в марте 2017 года. Проверка в борисоглебском вузе начнется в понедельник, 20 марта. ВИВТ примет комиссию через неделю — 27 марта.

В филиале ВГТУ, работающем с 2003 года, шесть экспертов проверят качество обучения по всем специальностям. В вузе обучают по пяти основным специальностям: «Архитектура», «Техника и технологии наземного транспорта» (бакалавриат), «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», «Изобразительное и прикладные виды искусств» (среднее профобразование), «Техника и технологии строительства» (бакалавриат и среднее профобразование). Аккредитация будет проходить до 24 марта, сообщается в распоряжении на сайте Рособрнадзора.

В ВИВТ комиссия проведет проверку программы для аспирантов «Информатика и вычислительная техника». По этой программе в вузе обучаются очно четыре года. Два эксперта аккредитуют ее до 31 марта. Аккредитация других программ вуза проходила в 2012 и 2015 годах.

В январе семь новых образовательных программ проверили в ВГУ. Специалисты проверили качество образовательных программ специалитета, бакалавриата и магистратуры, которые открылись и получили лицензию в конце 2015 года и в 2016 году.

Аккредитация образовательной деятельности подтверждает соответствие вуза федеральным стандартам по основным программам подготовки студентов. Эксперты проверяют соответствие содержания и качества подготовки студентов государственным образовательным стандартам. Студенты аккредитованных специальностей получают диплом гособразца. В противном случае им выдадут диплом, который не котируется у большинства работодателей. Контекст.

Воронежский технический университет потерял аккредитацию по нескольким непрофильным направлениям в ноябре 2015 года. После этого закрылся инженерно-экономический факультет (ИЭФ) политеха, где обучались более 2 тыс. студентов. Факультет работал в ВГТУ более 40 лет. Студентам предложили сменить направление подготовки в родном университете или перейти в другой вуз.

Технический университет стал одним из победителей федерального конкурса по созданию опорных университетов в январе 2016 года. Для создания опорного университета вуз объединился с Воронежским архитектурно-строительным университетом. Официальный приказ об их слиянии Минобрнауки издало в марте. В сентябре 2016 года ВГТУ получил лицензию на обучение студентов по экономическому направлению. В опорном вузе решили возродить ИЭФ. На факультет вернулись 80% студентов, в вузе остались 98% преподавателей ИЭФ.

После получения лицензии опорный вуз смог готовить и аспирантов по направлениям «Языкознание и литературоведение», «Образование и педагогические науки». Все эти направления не прошли проверку Рособрнадзора в 2015 году.

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