НАСА показало трехмерного Пана
НАСА представило трехмерный снимок «космического пельменя», или Пана, — спутника Сатурна характерной формы. Об этом сообщается на сайте агентства.
НАСА представило трехмерный снимок «космического пельменя», или Пана, — спутника Сатурна характерной формы. Об этом сообщается на сайте агентства.
На изображении заметны северное и южное полушария Пана, называемого также Сатурн XVIII. Смотреть объемное изображение агентство предлагает через синий и красный светофильтры.
Снимки сделаны 7 марта автоматической станцией Cassini с расстояния более 25 и 34 тысяч километров от спутника. Диаметр небесного тела составляет 26 километров.
Миссия
Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005 года высадился на поверхности Титана.
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