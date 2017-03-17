Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
"Не знаем, что произошло": Джигурда уехал в ДНР и пропал - СМИ
СМИ: отец Анны Шульгиной довёл ее до припадков
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
8Тайский День слона
15:33 (мск), источник: Lenta.Ru

НАСА показало трехмерного Пана

НАСА представило трехмерный снимок «космического пельменя», или Пана, — спутника Сатурна характерной формы. Об этом сообщается на сайте агентства.

Источник: NASA

На изображении заметны северное и южное полушария Пана, называемого также Сатурн XVIII. Смотреть объемное изображение агентство предлагает через синий и красный светофильтры.

Источник: NASA
Читайте также
Космический пельмень: новые снимки спутника Сатурна умилили соцсети

Снимки сделаны 7 марта автоматической станцией Cassini с расстояния более 25 и 34 тысяч километров от спутника. Диаметр небесного тела составляет 26 километров.

Миссия Cassini-Huygens — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства. Основная цель — исследование Сатурна, его колец и Титана, самого крупного спутника планеты.

Для этого 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен автоматический космический корабль. 1 июля 2004-го он вышел на орбиту Сатурна. 25 декабря 2004 года от спутника отделился зонд Huygens, который 14 января 2005 года высадился на поверхности Титана.

Подробно о первом выходе человека в безвоздушное пространство — в спецпроекте Mail.Ru

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Кремле рассказали, возможен ли обмен Крыма
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
МИД РФ прокомментировал путаницу с «письмом» Януковича Путину
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь