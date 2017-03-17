На время ЧМ-18 с улиц Ростова уберут троллейбусы
В Ростове на время чемпионата мира по футболу в 2018 году прекратят троллейбусное движение.
В Ростове на время чемпионата мира по футболу в 2018 году прекратят троллейбусное движение.
Как рассказал глава администрации донской столицы Виталий Кушнарёв, к мундиалю город не будет закупать новые троллейбусы. А на сэкономленные средства приобретут автобусы большой вместимости. Только до конца этого года ростовский парк общественного транспорта пополнят около сотни низкопольных машин.