На время ЧМ-18 с улиц Ростова уберут троллейбусы

Как рассказал глава администрации донской столицы Виталий Кушнарёв, к мундиалю город не будет закупать новые троллейбусы. А на сэкономленные средства приобретут автобусы большой вместимости. Только до конца этого года ростовский парк общественного транспорта пополнят около сотни низкопольных машин.