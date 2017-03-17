Алиханов: Дети должны хотеть стать людьми умственного труда, а не как я — юристом или экономистом
Глава региона рассказал о важности создания технопарков.
Глава региона рассказал о важности создания технопарков.
Статус и привлекательность инженерных профессий в России необходимо повышать. Об этом рассказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время телемоста для одарённых детей в технопарке «Кванториум» в пятницу, 17 марта.
Мы давно уже финансируем подобные площадки. Центр развития одарённых детей есть, вот «Кванториум» теперь открыли. Статус инженерных профессий должен расти. Дети должны хотеть становиться людьми умственного труда, а не как я — юристом или экономистом, — улыбнулся Алиханов.
Он также подчеркнул, что такое «элитарное» образование и возможности должны быть открыты большому количеству детей, поэтому власти постараются сделать их общедоступными.
Технопарк «Кванториум» открылся в Калининграде в начале марта 2017 года. Детей будут обучать по семи естественнонаучным и техническим направлениям: энерджиквантум, биоквантум,
Технопарк является структурным подразделением Центра развития одарённых детей. Университеты и
Президент Владимир Путин назвал создание аналогичных площадок одним из приоритетных направлений развития образования в России. Работа детских технопарков направлена на раннюю подготовку инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.