Алиханов: Дети должны хотеть стать людьми умственного труда, а не как я — юристом или экономистом

Статус и привлекательность инженерных профессий в России необходимо повышать. Об этом рассказал врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время телемоста для одарённых детей в технопарке «Кванториум» в пятницу, 17 марта.

Мы давно уже финансируем подобные площадки. Центр развития одарённых детей есть, вот «Кванториум» теперь открыли. Статус инженерных профессий должен расти. Дети должны хотеть становиться людьми умственного труда, а не как я — юристом или экономистом, — улыбнулся Алиханов.

Он также подчеркнул, что такое «элитарное» образование и возможности должны быть открыты большому количеству детей, поэтому власти постараются сделать их общедоступными.

Технопарк «Кванториум» открылся в Калининграде в начале марта 2017 года. Детей будут обучать по семи естественнонаучным и техническим направлениям: энерджиквантум, биоквантум, IT-квантум, робоквантум, лазерквантум, нейроквантум и дополненная реальность.

Технопарк является структурным подразделением Центра развития одарённых детей. Университеты и предприятия-партнёры закрепят за каждым направлением одного-двух наблюдателей. Ежемесячно на территории технопарка будет проходить «Клуб менторов», на котором творческие команды детей смогут представить свои проекты и получить рекомендации и оценку специалистов.

Президент Владимир Путин назвал создание аналогичных площадок одним из приоритетных направлений развития образования в России. Работа детских технопарков направлена на раннюю подготовку инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.