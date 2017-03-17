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15:50 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородцам предлагают заключить брак на «Красную горку»

Нижегородцы смогут заключить брак на «Красную горку», сообщает правительство Нижегородской области со ссылкой на региональное Управление ЗАГС.

Всех желающие пожениться в торжественной обстановке в праздничный день 23 апреля смогут сделать это в Нижегородском Доме бракосочетания. Заявления принимаются до 21 марта.

«Красной горкой» называют первое воскресенье после Пасхи. Наши предки считали, что брак, заключенный в эту дату, будет наделен благополучием, любовью и удачей, — отметила руководитель управления ЗАГС Ольга Краснова.

В этом году «Красная Горка» приходится на 23 апреля.

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