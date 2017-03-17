Нижегородцам предлагают заключить брак на «Красную горку»
Нижегородцы смогут заключить брак на «Красную горку», сообщает правительство Нижегородской области со ссылкой на региональное Управление ЗАГС.
Нижегородцы смогут заключить брак на «Красную горку», сообщает правительство Нижегородской области со ссылкой на региональное Управление ЗАГС.
Всех желающие пожениться в торжественной обстановке в праздничный день 23 апреля смогут сделать это в Нижегородском Доме бракосочетания. Заявления принимаются до 21 марта.
«Красной горкой» называют первое воскресенье после Пасхи. Наши предки считали, что брак, заключенный в эту дату, будет наделен благополучием, любовью и удачей, — отметила руководитель управления ЗАГС Ольга Краснова.
В этом году «Красная Горка» приходится на 23 апреля.