Нижегородцам предлагают заключить брак на «Красную горку»

Всех желающие пожениться в торжественной обстановке в праздничный день 23 апреля смогут сделать это в Нижегородском Доме бракосочетания. Заявления принимаются до 21 марта.

«Красной горкой» называют первое воскресенье после Пасхи. Наши предки считали, что брак, заключенный в эту дату, будет наделен благополучием, любовью и удачей, — отметила руководитель управления ЗАГС Ольга Краснова.

В этом году «Красная Горка» приходится на 23 апреля.