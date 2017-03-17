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15:54 (мск), источник: РБК - Украина

В Житомирской области активисты перекрыли трассу Киев — Ковель

В Житомирской области активисты частично ограничили движение транспорта на участке трассы Киев — Ковель в Олевском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Как отмечается, таким образом местные жители пытаются привлечь внимание к необходимости узаконивания добычи янтаря.

«Местные жители, которые участвуют в акции, двигаются по пешеходному переходу с перерывом для пропуска служебных транспортных средств экстренных служб и маршрутных автобусов», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Полицейские проводят с участниками акции разъяснительную работу и подчеркивают на ответственности за блокировку транспортных коммуникаций.

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