В Житомирской области активисты перекрыли трассу Киев — Ковель

Как отмечается, таким образом местные жители пытаются привлечь внимание к необходимости узаконивания добычи янтаря.

«Местные жители, которые участвуют в акции, двигаются по пешеходному переходу с перерывом для пропуска служебных транспортных средств экстренных служб и маршрутных автобусов», — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Полицейские проводят с участниками акции разъяснительную работу и подчеркивают на ответственности за блокировку транспортных коммуникаций.