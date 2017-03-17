Грейдеры, автокраны и снегоуборочные машины исполнили «брейк-данс» в Первоуральске

Более тысячи специалистов коммунальной отрасли и 50 единиц техники приняли участие в шествии. Так, автобусы, автокраны, грейдеры, автоцистерны, снегоуборочные и строительные машины проехали по городу.

Кроме того, машины исполнили «брейк-данс» на центральной площади Первоуральска. В прошлом году в рамках праздника жителям города показали вальс экскаваторов.

«Первоуральск одним из первых городов в России ввел у себя эту замечательную традицию, и на наш взгляд, она должна быть поддержана всеми муниципалитетами Свердловской области, поскольку позволяет решить сразу несколько задач. С одной стороны, это мобилизует предприятия коммунального комплекса на подготовку техники к новому сезону. С другой, популяризирует отрасль, позволяет демонстрировать широкий спектр и многообразие существующих в этой сфере деятельности специальностей», — приводятся в сообщении слова министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Отмечается, что шествие коммунальных машин в Первоуральске проводится с 2014 года.