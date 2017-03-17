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15:43 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе трамвайные рельсы ушли под лёд

В Уфе трамвайные рельсы ушли под лёд. Тревогу бьют жители улицы Вологодской в Черниковке.

Источник: ГТРК Башкортостан

Уже больше недели потенциальные пассажиры утром не могут воспользоваться электротранспортом. Каждый день по обледенелым путям люди вынуждены идти пешком несколько километров. Особенно тяжело приходится заводчанам. Дорожники, в свою очередь, пояснили, что чистить рельсы бесполезно: днем снег на обочине тает, и вода заливает трамвайные пути, а к утру они замерзают.

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