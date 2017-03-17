В Уфе трамвайные рельсы ушли под лёд

Уже больше недели потенциальные пассажиры утром не могут воспользоваться электротранспортом. Каждый день по обледенелым путям люди вынуждены идти пешком несколько километров. Особенно тяжело приходится заводчанам. Дорожники, в свою очередь, пояснили, что чистить рельсы бесполезно: днем снег на обочине тает, и вода заливает трамвайные пути, а к утру они замерзают.