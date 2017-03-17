Донские студотряды будут участвовать в стройках Платова и «Ростов-Арены»

Фронт работ готовы обеспечить для нескольких тысяч бойцов студотрядов. Опыт у донских ребят уже есть. Они были задействованы при возведении третьего и четвертого реактора Ростовской АЭС, космодрома «Восточный» и олимпийских объектов в Сочи.

«Более 5 лет успешно реализовалась студенческая стройка в Волгодонске. Это третий и четвертый реакторы атомной станции. Больше двух тысяч ребят у нас там было трудоустроено. Они показали свою эффективность даже на таком сложном объекте», — говорит руководитель ростовского штаба студенческих отрядов Роман Уколов.

«Мы получаем специалистов, которые не только в теории знают строительство, а те, которые прошли школу на строящихся объектах», — говорит министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.