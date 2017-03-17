В выходные жители Дзержинского района Волгограда останутся без воды

Жители Дзержинского района Волгограда останутся без воды с 03:00 18 марта до 21:00 19 марта.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, ограничение водоснабжения связано с обновлением изношенных участков городского водопровода на улице 8-й Воздушной армии.

Так, без воды останутся жители домов № 29, 31, 33, 35а, 37, 39, 41, 45, 47, 47а, 47б, расположенных на улице 8-й Воздушной Армии, а также жильцы дома № 56, находящегося на улице Землячки.

Кроме того, на улице 8-й Воздушной Армии без воды останутся:

детский сад № 371;магазин ИП Скрыпченко в доме № 37а;магазин «Продукты» в доме № 33в;павильон «Куры Гриль» в доме № 33 г;торговый павильон «Хлеб» в доме № 33б.

На время ремонтных работ будет организован подвоз воды.