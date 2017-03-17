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15:51 (мск), источник: Nur.kz

Баян Есентаева прошлась по красной дорожке с женихом

Продюсер посетовала, что 2016 год был для нее провалом.

6
фотографий
6
фотографий

Казахстанский продюсер Баян Есентаева стала почетным гостем I Национальной телевизионной премии «Тумар», передает BNews.kz.

По красной дорожке продюсер прошла вместе со своим избранником Турсенгали Алагузовым.

По ее словам, эта премия необходима для лучшей работы и здоровой конкуренции телевизионщиков.

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«Об уровне говорить еще рано, потому что мы еще не видели саму премию. Мы с удовольствием прошлись по красной дорожке», — отметила Есентаева.

Она добавила, что ее удивил интерес прессы.

«Я так понимаю, что все СМИ пришли осветить это событие, потому что это первая национальная телевизионная премия. Для нас главной наградой всегда была улыбка и благодарность зрителя. Мы все к этому стремимся. Но когда тебя уже профессионально отмечают, твой труд, когда оценивается высокими специалистами в этой области, это, конечно, совершенно другие эмоции», — сказала продюсер.

Высказалась она и об уровне казахстанского телевидения. По мнению продюсера, оно всегда находится в развитии, но, если сравнить с уровнем 20-летней давности, то сейчас оно на совершенно другом этапе.

Но выделить какой-либо казахстанский телевизионный проект Есентаева не смогла.

«Меня, во-первых, не было в стране около года, поэтому 2016 год для меня был в полном провале в профессиональном плане. Поэтому сейчас говорить о том, что я влюбилась в этот проект или тот, не смогу. Я и сама не работала весь год», — сказала продюсер.

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