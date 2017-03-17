Баян Есентаева прошлась по красной дорожке с женихом

По ее словам, эта премия необходима для лучшей работы и здоровой конкуренции телевизионщиков.

«Об уровне говорить еще рано, потому что мы еще не видели саму премию. Мы с удовольствием прошлись по красной дорожке», — отметила Есентаева.

Она добавила, что ее удивил интерес прессы.

«Я так понимаю, что все СМИ пришли осветить это событие, потому что это первая национальная телевизионная премия. Для нас главной наградой всегда была улыбка и благодарность зрителя. Мы все к этому стремимся. Но когда тебя уже профессионально отмечают, твой труд, когда оценивается высокими специалистами в этой области, это, конечно, совершенно другие эмоции», — сказала продюсер.

Высказалась она и об уровне казахстанского телевидения. По мнению продюсера, оно всегда находится в развитии, но, если сравнить с уровнем 20-летней давности, то сейчас оно на совершенно другом этапе.

Но выделить какой-либо казахстанский телевизионный проект Есентаева не смогла.