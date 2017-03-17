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16:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто неожиданное влияние климата на тело человека

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили, что форма носа в различных популяциях человека является результатом влияния климатических условий. Статья исследователей опубликована в журнале PLOS Genetics.

Источник: Zaidi et al / journals.plos.org
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Специалисты проанализировали размеры и форму носа людей, живущих в Западной Африке, Южной Азии и Северной Европе. Они обнаружили, что разница в этих показателях среди изученных популяций была слишком большой, чтобы ее можно было бы объяснить случайностью. Кроме того, широкие ноздри были характерны для тех людей, чьи предки жили в жарких условиях с высоким содержанием водяных паров в воздухе.

Однако исследователи предполагают, что дополнительные факторы, такие как культурные предпочтения при выборе партнера, также сыграли роль в формировании носа. Кроме того, значение имеет и генетический дрейф — явление, при котором случайно изменяется встречаемость аллелей одного или нескольких генов.

В будущем ученые хотят выяснить, влияет ли форма носа и размер носовой полости на риск заражения возбудителями респираторных инфекций, когда человек длительное время находится в условиях, отличающихся от тех, в которых жили его предки.

Подробно о первом выходе человека в безвоздушное пространство — в спецпроекте Mail.Ru

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Как говорят дамы"Чем носовитее , тем красовитее".
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