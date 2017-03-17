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17:44 (мск), источник: Водитель Петербурга

Дороги Петербурга вычистят и отмоют шампунем

В Петербурге проведут весенний месячник по благоустройству, озеленению и уборке. Стартует он 1 апреля, а 22 апреля пройдет традиционный городской весенний субботник. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.

Источник: РИА "Новости"

В Северной столице проведут зачистку дорог и тротуаров, уберут зимние загрязнения с газонов, высадят цветы и деревья. Более 350 городских улиц вымоют экологически безопасным шампунем. Отмечается, что график работы дорожников синхронизирован с графиками предприятий садово-паркового хозяйства, которые будут убирать парки, сады, скверы, бульвары и газоны и ремонтировать газонные ограждения.

«Жители Петербурга смогут оценить работу коммунальных служб, приняв участие в голосовании, которое откроется на сайте нашего комитета. Оценка петербуржцев станет одним из критериев при составлении рейтинга наиболее благоустроенных районов. Всего таких критериев в этом году будет 10, почти в два раза больше, чем прежде», — отметил председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский.

Кроме того, в этом году на 2 недели раньше проверят «летнюю» технику — уже до 30 марта завершится комиссионная проверка готовности дорожников к летней уборке. Планируется, что убирать улицы будут более тысячи единиц «летней» и всесезонной уборочной техники.

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