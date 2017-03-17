Первый весенний субботник состоялся в центре Нижнего Новгорода 17 марта

Участники субботника приводили в порядок территорию у памятника патриотам Земли Русской гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на площади Народного Единства, а также территорию сквера у памятника на площади Минина и Пожарского.

Место проведения субботника выбрали сами молодые активисты. Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин неоднократно подчеркивал, что администрация внимательно относится к инициативам студенчества и всячески поддерживает благие начинания молодежных организаций.