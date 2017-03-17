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18:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Первый весенний субботник состоялся в центре Нижнего Новгорода 17 марта

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, в субботнике приняли участие сотрудники администрации, студенты и волонтеры.

Участники субботника приводили в порядок территорию у памятника патриотам Земли Русской гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на площади Народного Единства, а также территорию сквера у памятника на площади Минина и Пожарского.

Место проведения субботника выбрали сами молодые активисты. Глава администрации Нижегородского района Игорь Согин неоднократно подчеркивал, что администрация внимательно относится к инициативам студенчества и всячески поддерживает благие начинания молодежных организаций.

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