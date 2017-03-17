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16:10 (мск), источник: АиФ Омск

Горожане обсудили программу «Дня омича»

На первое организационное собрание пришло больше 100 человек.

Горожане обсудили 17 марта «День омича» в библиотеке имени А. С. Пушкина.

На первое собрание пришлось более 100 активистов, среди которых были организаторы «Дня омича» прошлого года, руководители общественных организаций, представили КТОСов и просто активные горожане.

«Сегодня мы обсуждаем дату, место и содержание мероприятия в 2017 году. Мы будем разбираться, какие площадки будут наиболее интересны», — пояснила Радмила Мартынова, руководитель департамента общественных отношений и социальной политики.

Все присутствующие разделились на пять больших групп, три из которых занимались разработкой идей для мероприятия, одна одобряла эти идеи, а ещё одна — критиковала. Отметим, что все желающие могут высказать свои пожелания организаторам в группе «День омича» в социальной сети «ВКонтакте».

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