Горожане обсудили программу «Дня омича»
На первое организационное собрание пришло больше 100 человек.
На первое организационное собрание пришло больше 100 человек.
Горожане обсудили 17 марта «День омича» в библиотеке имени А. С. Пушкина.
На первое собрание пришлось более 100 активистов, среди которых были организаторы «Дня омича» прошлого года, руководители общественных организаций, представили КТОСов и просто активные горожане.
«Сегодня мы обсуждаем дату, место и содержание мероприятия в 2017 году. Мы будем разбираться, какие площадки будут наиболее интересны», — пояснила Радмила Мартынова, руководитель департамента общественных отношений и социальной политики.
Все присутствующие разделились на пять больших групп, три из которых занимались разработкой идей для мероприятия, одна одобряла эти идеи, а ещё одна — критиковала. Отметим, что все желающие могут высказать свои пожелания организаторам в группе «День омича» в социальной сети «ВКонтакте».