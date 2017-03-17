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16:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В выходные синоптики прогнозируют казанцам мокрый снег

Дневные температуры в городе составят не выше +3 градусов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 17 марта). В Татарстане и его столице в предстоящие выходные ожидается прохладная, облачная, с прояснениями погода. Местами пройдет снег, мокрый снег. Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный.

В ночь на субботу температура в Казани составит 3−5 градусов мороза. Днем 18 марта столбики термометров поднимутся до +1−3 градусов.

В целом по Татарстану в воскресенье, 19 марта ночные температуры составят минус 2−7 градусов, при прояснениях до 10 градусов ниже нуля; максимальная температура воздуха днем будет варьироваться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, на дорогах сохраняется гололедица.

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