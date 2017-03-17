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16:29 (мск), источник: Publika.md

На следующей неделе ожидается до +18, на юге страны до +20

На следующей неделе существенно потеплеет. Во вторник столбики термометров поднимутся до 12 выше ноля. А в конце недели на юге страны ожидается до плюс 20 градусов.

Источник: Publika.md

Как сообщает Гидрометеослужба, температурный максимум примерно на восемь градусов превысит норму, привычную для этого времени года.

Однако в ближайшие дни будет прохладно. Завтра ожидаются заморозки на поверхности почвы, ночью будет минус один. А в ночь на понедельник ожидается два градуса мороза.

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