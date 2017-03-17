На следующей неделе ожидается до +18, на юге страны до +20

Как сообщает Гидрометеослужба, температурный максимум примерно на восемь градусов превысит норму, привычную для этого времени года.

Однако в ближайшие дни будет прохладно. Завтра ожидаются заморозки на поверхности почвы, ночью будет минус один. А в ночь на понедельник ожидается два градуса мороза.