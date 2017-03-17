Странные линии в российской степи озадачили французского астронавта

«Минималистическое снежное искусство в России. Я не могу объяснить, для чего эти многокилометровые параллельные линии», — написал Песке под снимком, опубликованном на сайте Flickr.

В комментариях ему объяснили, что это — защитная лесополоса Белая Калитва протяженностью более 700 км. Она призвана защитить степи европейской части России от засух и суховеев. Над подобным проектом в России начали задумываться еще при Екатерине II, а высаживать лесополосу начали уже при Сталине.

Свое начало лесополоса Белая Калитва — Пенза берет от левого берега реки Северский Донец, у хутора Бородинов, а заканчивается в 16 км южнее Пензы, у небольшой деревеньки Новая Каменка. Сейчас протяженность посадки составляет 708,5 километра, в ее составе три параллельные лесополосы шириной около 60 метров на расстоянии около 350 м друг от друга. Итого ширина защитной лесополосы получается около 700 метров.

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