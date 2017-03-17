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16:23 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Бренд «Уральских пельменей» подешевел в десятки тысяч раз

За время судебного разбирательства.

Бренд шоу «Уральские пельмени» стоит 8 тысяч рублей. Об этом говорится в решении арбитражного суда Москвы по спору творческого объединения «Уральские пельмени» и компании «Фест Хэнд Медиа», подконтрольной бывшему директору шоу Сергею Нетиевскому, передает «Уралинформбюро».

Участники коллектива пытались отсудить у фирмы объединенные словесный и графический товарные знаки, которые якобы были незаконно ей переданы. «Уральские пельмени» заявляли, логотип стоимостью 383,5 миллиона рублей был отчужден без согласия участников творческого объединения. Однако суд, ссылаясь на бухгалтерскую отчетность общества, установил, что цена товарного знака составляет 8 тысяч рублей. Следовательно, сделка по его передаче не была крупной и не нуждалась в одобрении всех учредителей юридического лица. Именно поэтому иск коллектива к «Фест Хэнд Медиа» был отклонен.

Стоит отметить, что Нетиевский покинул коллектив осенью 2015 года из-за разногласий с остальными членами команды, однако не освободил кресло директора. Тогда «пельмени» попытались самовольно снять его с должности, однако на сторону Нетиевского встал суд.

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