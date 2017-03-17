В Башкирии в судах наблюдается большая текучесть кадров из-за низкой заработной платы

«В крупных городах, где есть много рабочих мест, большая текучка кадров. Помощники судей, секретари — все с высшим юридическим образованием, и поэтому идти на 15 тысяч рублей, особенно лицам мужского пола, нецелесообразно. Суд все больше приобретает женское лицо. Девушек 15 тысяч еще как-то устраивают, но мужчин, если они создали семью, эта сумма — не та зарплата. Поэтому текучка очень большая. Люди немножко поработали, навык получили и стремятся найти место, где большая заработная плата. Те, кто остается, это люди, которые после пяти лет юридического стажа и при наличии высшего юридического образования претендуют стать судьями», — отметил председатель ВС РБ.

По его словам, вопрос зарплаты постоянно поднимается перед Правительством РФ, но, видимо, пока существуют более важные проблемы. Сегодняшняя плата за труд не соответствует тем требованиям, которые предъявляются данным работникам.

«Они являются государственными гражданскими служащими. Им может быть повышена заработная плата, если всем государственным гражданским её повысят. Вот если их выделить в отдельную категорию, например, судебных работников, тогда им можно будет повысить зарплату адресно», — отметила председатель судебной коллегии Верховного суда РБ по гражданским делам Вера Иващенко.

Михаил Тарасенко также отметил, что по нагрузке на судей межрайонных, районных, городских судов, рассматривающих гражданские дела, Башкортостан в 2016 году занял первое место как в Приволжском федеральном округе, так и в целом по стране.

Всего в производство районных, городских судов поступило 172521 гражданских дел. Окончено 183135 дел, из них с вынесением решения — 154200 дел.

Основные категории дел — это иски о взыскании сумм по договору займа, кредитным договорам, а также дела о защите прав потребителей. За последние два года отмечался небольшой рост уголовных дел. Если в 2015 году поступило 11593 дела, то в 2016 году их количество составило 12082. Наибольшее число лиц осуждено за совершение преступлений против собственности.