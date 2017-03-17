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16:49 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре сократили несколько пригородных автобусных маршрутов

Отвозить пассажиров до садовых товариществ Горячего Ключа и Северского района теперь будет другой транспорт.

Источник: ГТРК «Кубань»

Уже несколько дней как в Краснодаре сокращены пассажирские маршруты, связывающие с краевой столицей несколько садоводческих товариществ Северского района и Горячего Ключа. Так, кубанцы остались без автобусов № 124А «Парк «Городской сад» — Новодмитриевское», № 125А «Завод имени Седина — СТ «Пчелка», «Курган», «Отрада», № 126А «Парк «Городской сад» — «Папоротное», № 127А «Парк «Городской сад» — СТ «Парус» и № 129А «Краснодарская ТЭЦ — «Предгорье».

Добраться туда пассажиры смогут на автобусах, которые проходят мимо указанных садовых товариществ. Но теперь транспорт будет заезжать в каждый отдельный населенный пункт.

По новому маршруту с 20 марта пойдут автобусы № 111 «Краснодар — Калужская», № 116 «Краснодар — Молькино», № 125 «Краснодар — Смоленская», сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе КТТУ.

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