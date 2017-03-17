В Краснодаре сократили несколько пригородных автобусных маршрутов

Уже несколько дней как в Краснодаре сокращены пассажирские маршруты, связывающие с краевой столицей несколько садоводческих товариществ Северского района и Горячего Ключа. Так, кубанцы остались без автобусов № 124А «Парк «Городской сад» — Новодмитриевское», № 125А «Завод имени Седина — СТ «Пчелка», «Курган», «Отрада», № 126А «Парк «Городской сад» — «Папоротное», № 127А «Парк «Городской сад» — СТ «Парус» и № 129А «Краснодарская ТЭЦ — «Предгорье».

Добраться туда пассажиры смогут на автобусах, которые проходят мимо указанных садовых товариществ. Но теперь транспорт будет заезжать в каждый отдельный населенный пункт.