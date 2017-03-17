Официально! В Молдове вино признали продуктом питания

Новые положения позволят также рекламировать винодельческую продукцию.

Инициатором законопроекта выступил депутат Ион Балан, который отметил, что в последнее время население Республики Молдова больше потребляет крепкие алкогольные напитки, в то время как предложенный им законопроект призван повысить популярность вина, которое более полезно для здоровья граждан. Депутат также полагает, что это пойдет на пользу и местным винодельческим предприятиям.

Вместе с тем, члены комиссии по правам человека раскритиковали инициативу, отметив, что она направлена на либерализацию рынка всего алкоголя и еще больше увеличит объем потребляемых спиртных напитков на душу населения.

Поданным Национального бюро статистики, в2015 году в Молдове было произведено примерно 134 млн литров вина.