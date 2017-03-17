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17:23 (мск), источник: Actualitati.md

Официально! В Молдове вино признали продуктом питания

Вино было признано продуктом питания, рынок для его продажи будет либерализован, его будет разрешено продавать после 22.00,а реклама винной продукции разрешена. Решение было принято парламентским большинством в окончательном чтении, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Согласно поправкам, вино является продуктом питания, произведенным исключительно путем спиртового брожения, полного или частичного, свежего или замороженного винограда, дробленого/недробленого, или свежего виноградного сусла.

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Новые положения позволят также рекламировать винодельческую продукцию.

Инициатором законопроекта выступил депутат Ион Балан, который отметил, что в последнее время население Республики Молдова больше потребляет крепкие алкогольные напитки, в то время как предложенный им законопроект призван повысить популярность вина, которое более полезно для здоровья граждан. Депутат также полагает, что это пойдет на пользу и местным винодельческим предприятиям.

Вместе с тем, члены комиссии по правам человека раскритиковали инициативу, отметив, что она направлена на либерализацию рынка всего алкоголя и еще больше увеличит объем потребляемых спиртных напитков на душу населения.

Поданным Национального бюро статистики, в2015 году в Молдове было произведено примерно 134 млн литров вина.

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