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16:45 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане впервые обнаружено редкое растение — бриум длинноножковый

В третью редакцию Красной книги РТ вошло более 10 видов, впервые обнаруженных на территории республики.

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Татарстане впервые было обнаружено редкое растение — бриум длинноножковый. Об этом сегодня в ходе презентации третьего издания Красной книги РТ рассказала заведующая кафедрой общей экологии Института экологии и природопользования КФУ Татьяна Рогова. Всего в новое издание Красной книги Татарстана включено 612 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, обитающих (произрастающих) на территории республики. Из них более 10 видов обнаружены в Татарстане впервые.

Так, впервые в Татарстане был обнаружено редкое растение — бриум длинноножковый (Bryum longisetum). На территории республики известно всего одно местонахождение этого вида — это Высокое лесостепное Заволжье, в Муслюмовском районе неподалеку от деревни Мелля-Тамак.

«Уникальность данного научного открытия еще и в том, что в настоящее время это единственная находка не только в Татарстане и Поволжье, но и на всей средней части Европейской России. Кроме нашей республики, бриум отмечен только в Мурманской области, Якутии и на Алтайском крае», — отметила Татьяна Рогова.

Многолетние строгие меры защиты способствовали тому, что представители некоторых видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу РТ, в последние годы увеличили свою численность до безопасной для поддержания и дальнейшего роста популяций. Поэтому в связи со стабилизацией либо ростом численности, обнаружением новых популяций из Красной книги выведено около 140 видов животных, растений и грибов.

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