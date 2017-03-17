В центре кольца на площади Василевского установят памятник Александру Невскому
Концепцию проекта обсудили на совете по культуре.
Концепцию проекта обсудили на совете по культуре.
В Калининграде планируют установить памятник Александру Невскому. Вопрос обсуждался во время заседания Совета по культуре при губернаторе в пятницу, 17 марта.
Врио
Памятник будет находиться на пересечении магистральных улиц. Лицом скульптура будет повёрнута на улицу Черняховского. Внизу разместится цветочная клумба. Пьедестал будет выполнен из
Члены Совета по культуре предположили, что монумент Александру Невскому будет не самым лучшим образом сочетаться с памятником Маршалу Василевскому. Участники заседания также раскритиковали концепцию, согласно которой полководец держит в руках древко с флагом — «не княжеское дело» стоять со стягом. Члены совета также отметили, что расположение на кольце не позволит местным жителям подойти к изваянию. Однако, несмотря на замечания, в правительстве единогласно одобрили установку монумента с некоторыми «художественными доработками».