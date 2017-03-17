Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
В России поменяют расчет квартплаты
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
"Не знаем, что произошло": Джигурда уехал в ДНР и пропал - СМИ
СМИ: отец Анны Шульгиной довёл ее до припадков
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
8Пустыня в цвету
10Фестиваль весны в Индии
16:41 (мск), источник: Калининград.Ru

В центре кольца на площади Василевского установят памятник Александру Невскому

Концепцию проекта обсудили на совете по культуре.

В Калининграде планируют установить памятник Александру Невскому. Вопрос обсуждался во время заседания Совета по культуре при губернаторе в пятницу, 17 марта.

Врио вице-премьера регионального правительства Гарри Гольдман напомнил, что Александр Невский был хранителем рубежей, а Калининград находится в окружении границ других государств. Проект концепции сквера разработал архитектор Александр Башин. По его словам, власти предложили несколько вариантов размещения, но авторы остановились на кольце рядом с площадью Василевского, недалеко от храма в честь святого князя.

Памятник будет находиться на пересечении магистральных улиц. Лицом скульптура будет повёрнута на улицу Черняховского. Внизу разместится цветочная клумба. Пьедестал будет выполнен из тёмно-коричневого гранита. За спиной Александра Невского находится белый крест, расположенный в сторону Литовского вала. Сама скульптура в высоту около пяти метров, а полностью композиция — семь метров. И символично, что улица Невского будет начинаться с памятника Александру Невскому, — говорит Башин.

Члены Совета по культуре предположили, что монумент Александру Невскому будет не самым лучшим образом сочетаться с памятником Маршалу Василевскому. Участники заседания также раскритиковали концепцию, согласно которой полководец держит в руках древко с флагом — «не княжеское дело» стоять со стягом. Члены совета также отметили, что расположение на кольце не позволит местным жителям подойти к изваянию. Однако, несмотря на замечания, в правительстве единогласно одобрили установку монумента с некоторыми «художественными доработками».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Руины руин»: что осталось от замка Бальга на берегу Калининградского залива
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
МИД РФ прокомментировал путаницу с «письмом» Януковича Путину
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь