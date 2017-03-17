В центре кольца на площади Василевского установят памятник Александру Невскому

В Калининграде планируют установить памятник Александру Невскому. Вопрос обсуждался во время заседания Совета по культуре при губернаторе в пятницу, 17 марта.

Врио вице-премьера регионального правительства Гарри Гольдман напомнил, что Александр Невский был хранителем рубежей, а Калининград находится в окружении границ других государств. Проект концепции сквера разработал архитектор Александр Башин. По его словам, власти предложили несколько вариантов размещения, но авторы остановились на кольце рядом с площадью Василевского, недалеко от храма в честь святого князя.

Памятник будет находиться на пересечении магистральных улиц. Лицом скульптура будет повёрнута на улицу Черняховского. Внизу разместится цветочная клумба. Пьедестал будет выполнен из тёмно-коричневого гранита. За спиной Александра Невского находится белый крест, расположенный в сторону Литовского вала. Сама скульптура в высоту около пяти метров, а полностью композиция — семь метров. И символично, что улица Невского будет начинаться с памятника Александру Невскому, — говорит Башин.

Члены Совета по культуре предположили, что монумент Александру Невскому будет не самым лучшим образом сочетаться с памятником Маршалу Василевскому. Участники заседания также раскритиковали концепцию, согласно которой полководец держит в руках древко с флагом — «не княжеское дело» стоять со стягом. Члены совета также отметили, что расположение на кольце не позволит местным жителям подойти к изваянию. Однако, несмотря на замечания, в правительстве единогласно одобрили установку монумента с некоторыми «художественными доработками».