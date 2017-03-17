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16:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Склон в районе метромоста Нижнего Новгорода, где произошел оползень, будет полностью благоустроен лишь к маю 2017 года

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, на сегодняшний день все работы по ликвидации оползня выполнены.

По словам собеседника агентства, благоустройство территории склона планируется выполнить после прохождения весеннего паводка 2017 года при установлении постоянной положительной температуры атмосферного воздуха. В случае образования просадок на восстановленном участке склона в результате естественного уплотнения отсыпанного грунта будут произведены работы по их устранению, а также произведен дополнительный посев трав. Все работы планируется завершить до конца мая 2017 года.

При этом собеседник агентства отметил, что все работы будут выполняться в рамках гарантийных обязательств согласно муниципальному контракту, общая сметная стоимость работ не изменилась.

Напомним, что она составляет 6,1 млн. рублей.

Изначально горадминистрация планировала устранить последствия схода грунта к 17 октября 2016 года.

Ранее сообщалось, что сам сход грунта произошел ночью 22 апреля в результате сильного дождя.

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