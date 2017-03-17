Склон в районе метромоста Нижнего Новгорода, где произошел оползень, будет полностью благоустроен лишь к маю 2017 года

По словам собеседника агентства, благоустройство территории склона планируется выполнить после прохождения весеннего паводка 2017 года при установлении постоянной положительной температуры атмосферного воздуха. В случае образования просадок на восстановленном участке склона в результате естественного уплотнения отсыпанного грунта будут произведены работы по их устранению, а также произведен дополнительный посев трав. Все работы планируется завершить до конца мая 2017 года.

При этом собеседник агентства отметил, что все работы будут выполняться в рамках гарантийных обязательств согласно муниципальному контракту, общая сметная стоимость работ не изменилась.

Напомним, что она составляет 6,1 млн. рублей.

Изначально горадминистрация планировала устранить последствия схода грунта к 17 октября 2016 года.

Ранее сообщалось, что сам сход грунта произошел ночью 22 апреля в результате сильного дождя.