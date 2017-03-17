Церковь Преображения Господня построят в Аксайском районе
Закладной камень в основание будущего храма освятил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Закладной камень в основание будущего храма освятил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Церковь Преображения Господня построят в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области.
По информации из официальных источников, храм решено построить в традициях русского деревянного зодчества в парковой зоне в центре хутора.
Церковь возведут на средства благотворителей и пожертвования прихожан.
В хуторе уже состоялась церемония освящения закладного камня в основание будущего храма, которую провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.