Церковь Преображения Господня построят в Аксайском районе

Церковь Преображения Господня построят в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области.

По информации из официальных источников, храм решено построить в традициях русского деревянного зодчества в парковой зоне в центре хутора.

Церковь возведут на средства благотворителей и пожертвования прихожан.

В хуторе уже состоялась церемония освящения закладного камня в основание будущего храма, которую провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.