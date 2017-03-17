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17:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Церковь Преображения Господня построят в Аксайском районе

Закладной камень в основание будущего храма освятил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Церковь Преображения Господня построят в хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области.

По информации из официальных источников, храм решено построить в традициях русского деревянного зодчества в парковой зоне в центре хутора.

Церковь возведут на средства благотворителей и пожертвования прихожан.

В хуторе уже состоялась церемония освящения закладного камня в основание будущего храма, которую провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

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