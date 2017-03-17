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17:05 (мск), источник: НТА-Приволжье

Канатная дорога «Нижний Новгород — Бор» приостановит движение 18—19 марта

Как сообщается на сайте Нижегородской канатной дороги, в предстоящие выходные переправа будет закрыта по техническим причинам.

С 20 марта канатная дорога будет работать в штатном режиме. Кроме того, в пятницу 17 марта работа переправы будет остановлена раньше обычного — в 20:00. Представители канатной дороги просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов передвижения.

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