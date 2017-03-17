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17:28 (мск), источник: Tengrinews

Фильм «Красавица и чудовище» допустили к прокату в Казахстане

Картину начнут запускать в отечественных кинотеатрах 17 марта уже на вечерних сеансах.

Источник: Tengrinews

Фильм Билла Кондона «Красавица и чудовище» разрешили показывать в казахстанских кинотеатрах, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом рассказал генеральный директор компании «Меломан» Вадим Голенко.

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«Сегодня, 17 марта, вечером мы получили прокатное удостоверение, которое нам выдали после заседания экспертной комиссии. Специалисты в Астане и в Алматы посмотрели этот фильм и дали ему возрастное ограничение «16+».

Это значит, что данное кино дети могут посещать с родителями. Самое главное, что этот фильм станет прекрасным подарком для казахстанцев к Наурызу", — отметил Голенко.

Он добавил, что картину начнут запускать в отечественных кинотеатрах 17 марта уже на вечерних сеансах. Ранее сообщалось о задержке выхода в казахстанский прокат мюзикла «Красавица и чудовище». Задержка объяснялась тем, что Министерство культуры и спорта РК не спешило выдавать прокатное удостоверение.

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