Фильм «Красавица и чудовище» допустили к прокату в Казахстане

Фильм Билла Кондона «Красавица и чудовище» разрешили показывать в казахстанских кинотеатрах, сообщает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом рассказал генеральный директор компании «Меломан» Вадим Голенко.

Ценз 16+: фильм «Красавица и чудовище» не вышел в прокат в Казахстане

«Сегодня, 17 марта, вечером мы получили прокатное удостоверение, которое нам выдали после заседания экспертной комиссии. Специалисты в Астане и в Алматы посмотрели этот фильм и дали ему возрастное ограничение «16+».

Это значит, что данное кино дети могут посещать с родителями. Самое главное, что этот фильм станет прекрасным подарком для казахстанцев к Наурызу", — отметил Голенко.

Он добавил, что картину начнут запускать в отечественных кинотеатрах 17 марта уже на вечерних сеансах. Ранее сообщалось о задержке выхода в казахстанский прокат мюзикла «Красавица и чудовище». Задержка объяснялась тем, что Министерство культуры и спорта РК не спешило выдавать прокатное удостоверение.