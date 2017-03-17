Смольный передает РПЦ здание на Сикейроса

Согласно распоряжению комитета имущественных отношений от 16 марта 2017 года, передача недвижимости происходит на основании заявления местной религиозной организации — прихода храма апостолов Петра и Павла в Парголово.

Передача происходит на фоне одного из самых резонансных событий последних месяцев в Петербурге — передачи в собственность РПЦ Исаакиевского собора. «Фонтанка» подробно описывала ход связанных с этим судебных процессов, которые слушались в Смольнинском суде города.