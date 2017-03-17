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17:50 (мск), источник: Фонтанка

Смольный передает РПЦ здание на Сикейроса

Администрация Петербурга передает Русской православной церкви нежилое здание по адресу: улица Сикейроса, 14, корпус 2, литера А. Площадь объекта составляет 77,3 квадратного метра.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Согласно распоряжению комитета имущественных отношений от 16 марта 2017 года, передача недвижимости происходит на основании заявления местной религиозной организации — прихода храма апостолов Петра и Павла в Парголово.

Передача происходит на фоне одного из самых резонансных событий последних месяцев в Петербурге — передачи в собственность РПЦ Исаакиевского собора. «Фонтанка» подробно описывала ход связанных с этим судебных процессов, которые слушались в Смольнинском суде города.

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