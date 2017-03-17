В Волгограде на улице Домостроителей начался ремонт дороги

Такого результата удалось добиться благодаря принципиально новому подходу к реконструкции дорог. Вместо ямочного ремонта приоритет отводится ремонту капитальному. К работам привлекаются компании с серьезной репутацией, техническим оснащением. К слову, в достойном качестве выполнения заинтересованы сами строители. Гарантия на работы составляет четыре года, а если нарекания появятся, подрядчик исправит недоработки за свой счет. В эти дни подрядчик приступил к ремонту автомобильной дороги по улице Домостроителей.

Александр Хабаров, заместитель руководителя подрядной организации: «В результате проведенного аукциона определена подрядная организация по ремонту участка автомобильной дороги по улице Домостроителей. Проектом предусмотрен комплексный подход к ремонту данного участка автомобильной дороги, который предусматривает фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя и устройство верхнего слоя покрытия ЩМА смеси. Данный материал хорошо себя зарекомендовал по итогам эксплуатации в осенне-зимний период».

Комплексный ремонт еще четырех дорожных объектов уже скоро начнется в Волгограде. Аукционы на выбор подрядчика уже объявлены. Это транспортные пути по улицам Володарского, Краснознаменской, Пархоменко и Третьей Продольной магистрали, в границах улиц Менделеева и Неждановой. На всех намеченных объектах качественный ремонт не осуществлялся несколько десятилетий. Здесь потенциальным подрядчикам предстоит осуществить капитальный ремонт с полной заменой дорожного полотна. Известно, что подрядные организации определят до конца марта, активная фаза работ начнется в первых числах апреля. На очереди — размещение конкурсной документации еще по 11 объектам.