Учителем года в Волгоградской области стал педагог из Городищенского района.

Сегодня, 17 марта, в Волгограде состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017». Победителем в Волгоградской области стал учитель информатики Каменской средней школы Городищенского района Петр Байкалов.

Как сообщили ВДТВ в региональном комитете образования и науки, в этом году в конкурсе приняли участие 24 педагога из 12 муниципальных районов и городских округов.

Второе место в областном смотре заняла учитель русского языка и литературы средней школы № 1 им. А. М. Горького города Фролово Наталья Краснова. Третье — учитель русского языка и литературы Царевской средней школы Ленинского района Волгоградской области Анна Гервасовская. Всем участникам вручили ценные подарки, благодарственные письма и дипломы. Победитель и призеры стали обладателями премии Волгоградской области.

Напомним, что победитель местного этапа конкурса «Учитель года-2017» будет представлять волгоградский региона на всероссийском конкурсе, который пройдет осенью в Краснодарском крае.