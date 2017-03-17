Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Как история Юлии Самойловой может навредить России
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
17:44 (мск), источник: АиФ Калининград

Суд обязал жительницу Светлого вернуть пособие по безработице

Выяснилось, что женщина стояла на учете в Центре занятости, но при этом работала.

Суд обязал жительницу Светлого вернуть Центру занятости пособие по безработице. Выяснилось, что деньги она получала, не имея на то причину, сообщает пресс-служба областного суда.

Впервые женщина обратилась за помощью в Центр в середине марта 2010 года. Женщину признали безработной и назначили ей пособие по безработице.

За год она получила 58 799 рублей 99 копеек. А в начале октября 2012 года вновь обратилась за назначением пособия. И опять год она получала финансовую помощь.

«Но в последующем было установлено, что в период нахождения ответчицы на учете в качестве безработной она работала в различных организациях. Каждый раз при обращении в Центр занятости населения ответчица предъявляла разные трудовые книжки с отличающимися друг от друга периодами трудоустройства. Таким образом, действия ответчицы свидетельствуют о ее недобросовестности и злоупотреблении правом. Общая сумма необоснованно выплаченного пособия по безработице составила 85 670 рублей 96 копеек», — сообщили в пресс-службе.

Дважды Центр занятости просил свою «клиентку» вернуть деньги, однако все обращения оставались без ответа. Теперь женщина должна будет вернуть деньги по решению суда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Календарь праздничных дней в 2017 году
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Россия передала Украине 12 осужденных из Крыма
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
Два самолета чудом избежали столкновения в аэропорту Симферополя
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Эксперты назвали цену дешевого съемного жилья в Москве
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь