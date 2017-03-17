Суд обязал жительницу Светлого вернуть пособие по безработице
Выяснилось, что женщина стояла на учете в Центре занятости, но при этом работала.
Выяснилось, что женщина стояла на учете в Центре занятости, но при этом работала.
Суд обязал жительницу Светлого вернуть Центру занятости пособие по безработице. Выяснилось, что деньги она получала, не имея на то причину, сообщает
Впервые женщина обратилась за помощью в Центр в середине марта 2010 года. Женщину признали безработной и назначили ей пособие по безработице.
За год она получила 58 799 рублей 99 копеек. А в начале октября 2012 года вновь обратилась за назначением пособия. И опять год она получала финансовую помощь.
«Но в последующем было установлено, что в период нахождения ответчицы на учете в качестве безработной она работала в различных организациях. Каждый раз при обращении в Центр занятости населения ответчица предъявляла разные трудовые книжки с отличающимися друг от друга периодами трудоустройства. Таким образом, действия ответчицы свидетельствуют о ее недобросовестности и злоупотреблении правом. Общая сумма необоснованно выплаченного пособия по безработице составила 85 670 рублей 96 копеек», — сообщили в
Дважды Центр занятости просил свою «клиентку» вернуть деньги, однако все обращения оставались без ответа. Теперь женщина должна будет вернуть деньги по решению суда.