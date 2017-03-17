Суд обязал жительницу Светлого вернуть пособие по безработице

Суд обязал жительницу Светлого вернуть Центру занятости пособие по безработице. Выяснилось, что деньги она получала, не имея на то причину, сообщает пресс-служба областного суда.

Впервые женщина обратилась за помощью в Центр в середине марта 2010 года. Женщину признали безработной и назначили ей пособие по безработице.

За год она получила 58 799 рублей 99 копеек. А в начале октября 2012 года вновь обратилась за назначением пособия. И опять год она получала финансовую помощь.

«Но в последующем было установлено, что в период нахождения ответчицы на учете в качестве безработной она работала в различных организациях. Каждый раз при обращении в Центр занятости населения ответчица предъявляла разные трудовые книжки с отличающимися друг от друга периодами трудоустройства. Таким образом, действия ответчицы свидетельствуют о ее недобросовестности и злоупотреблении правом. Общая сумма необоснованно выплаченного пособия по безработице составила 85 670 рублей 96 копеек», — сообщили в пресс-службе.

Дважды Центр занятости просил свою «клиентку» вернуть деньги, однако все обращения оставались без ответа. Теперь женщина должна будет вернуть деньги по решению суда.