Торговые павильоны у Музея янтаря демонтируют в апреле.

Совет по культуре при губернаторе области рассмотрел вопрос о размещении нестационарных торговых объектов на улице Черняховского. 9 из 22 ларьков перенесут во внутренний двор Музея янтаря. Они будут выполнены из дерева и оформлены в средневековом стиле, по форме — прямоугольные и шестигранные. Остальные павильоны демонтируют. 20 апреля у предпринимателей заканчивается контракт. Многих из них не устроили предложенные властями варианты переноса палаток.