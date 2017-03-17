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18:08 (мск), источник: Вести - Калининград

Торговые павильоны у Музея янтаря демонтируют в апреле

Торговые павильоны у Музея янтаря демонтируют в апреле.

Совет по культуре при губернаторе области рассмотрел вопрос о размещении нестационарных торговых объектов на улице Черняховского. 9 из 22 ларьков перенесут во внутренний двор Музея янтаря. Они будут выполнены из дерева и оформлены в средневековом стиле, по форме — прямоугольные и шестигранные. Остальные павильоны демонтируют. 20 апреля у предпринимателей заканчивается контракт. Многих из них не устроили предложенные властями варианты переноса палаток.

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