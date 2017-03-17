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18:03 (мск), источник: Вести.Ру

Во Флориде прошел парад крокодилов. Видео

В одном из природных парков США удалось заснять кадры, на которых полтора десятка крокодилов один за другим переходят дорогу.

Запись была сделана фотографом Бобби Вуммером в заповеднике Big Cypress 13 марта, сообщает WFLA.com.

Из видео можно сделать вывод, что оператор находился от рептилий практически на расстоянии вытянутой руки. На самом деле Виммер расположился в отдалении и использовал для съемки линзы.

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