Во Флориде прошел парад крокодилов. Видео
В одном из природных парков США удалось заснять кадры, на которых полтора десятка крокодилов один за другим переходят дорогу.
В одном из природных парков США удалось заснять кадры, на которых полтора десятка крокодилов один за другим переходят дорогу.
Запись была сделана фотографом Бобби Вуммером в заповеднике Big Cypress 13 марта, сообщает WFLA.com.
Из видео можно сделать вывод, что оператор находился от рептилий практически на расстоянии вытянутой руки. На самом деле Виммер расположился в отдалении и использовал для съемки линзы.