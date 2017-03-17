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18:06 (мск), источник: ИА Татар-информ

Учителем года Татарстана стал Алмаз Хамидуллин

Победитель республиканского конкурса представит Татарстан на всероссийском уровне.

(Казань, 17 марта, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2017» стал Алмаз Хамидуллин. Итоги республиканского конкурса подвели сегодня в казанской школе № 177.

Алмаз Хамидуллин работает учителем математики лицея-интерната № 2 Московского района Казани.

«За месяцы прохождения конкурсных испытаний я вырос профессионально и личностно. Когда вступал на этот путь, не думал, что будет так сложно. Верю, что достойно представлю Татарстан на всероссийском конкурсе. Это большая ответственность», — сказал он.

Ранее Хамидуллин был признан абсолютным победителем конкурса «Учитель года города Казани-2017».

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