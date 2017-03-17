Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Кудрин сделал предупреждение из-за новых санкций Киева
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
"Не знаем, что произошло": Джигурда уехал в ДНР и пропал - СМИ
СМИ: отец Анны Шульгиной довёл ее до припадков
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
18:14 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже около Дома офицеров сделают сквер из кленов и каштанов

Там высадят сразу 32 дерева.

В мэрии обсудили план озеленения Воронежа в 2017 году. Экологи рассказали, что уже начали санитарную обрезку и вырубку аварийных деревьев. А с середины апреля приступят к озеленению.

Весной в городе высадят больше 170 саженцев кленов остролистных, лип мелколистных, каштанов конских и пирамидальных тополей. Их разместят на улицах, где в прошлые годы вырубили аварийные деревья. Это проспект Революции, Ленинский проспект, улицы Плехановская, Пушкинская, Средне-Московская, Ленинградская, площадь Ленина, бульвар Победы, Московский проспект и другие.

Также власти планируют благоустроить сквер около Дома офицеров в Воронеже. Раньше около фасада здания росло много деревьев, но потом их спилили, как аварийные. Теперь же у Дома офицеров высадят сразу 32 дерева — остролистные клены и конские каштаны. Рядом на лето организуют два цветника.

Если воронежцы хотят высадить деревья около своих домов, то они могут обратиться в районные управы. Там им бесплатно выдадут саженцы для посадки.

Всего, по данным мэрии, весной в Воронеже планируют высадить больше 3500 деревьев и около 10000 кустарников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Родившим студенткам хотят разрешить переводиться с платного на бюджет
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
Россия передала Украине осужденных из колоний в Крыму
Президент Молдавии рассказал о подарке для Путина
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
Два самолета чудом избежали столкновения в аэропорту Симферополя
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове У маленькой британки Бэллы Коул такая пышная прическа, что окружающие принимают ее за куклу или думают, что она носит парик.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь