В Воронеже около Дома офицеров сделают сквер из кленов и каштанов

В мэрии обсудили план озеленения Воронежа в 2017 году. Экологи рассказали, что уже начали санитарную обрезку и вырубку аварийных деревьев. А с середины апреля приступят к озеленению.

Весной в городе высадят больше 170 саженцев кленов остролистных, лип мелколистных, каштанов конских и пирамидальных тополей. Их разместят на улицах, где в прошлые годы вырубили аварийные деревья. Это проспект Революции, Ленинский проспект, улицы Плехановская, Пушкинская, Средне-Московская, Ленинградская, площадь Ленина, бульвар Победы, Московский проспект и другие.

Также власти планируют благоустроить сквер около Дома офицеров в Воронеже. Раньше около фасада здания росло много деревьев, но потом их спилили, как аварийные. Теперь же у Дома офицеров высадят сразу 32 дерева — остролистные клены и конские каштаны. Рядом на лето организуют два цветника.

Если воронежцы хотят высадить деревья около своих домов, то они могут обратиться в районные управы. Там им бесплатно выдадут саженцы для посадки.

Всего, по данным мэрии, весной в Воронеже планируют высадить больше 3500 деревьев и около 10000 кустарников.