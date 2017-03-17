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20:31 (мск), источник: Sputnik.by

Депутат: в Орше за разъяснениями по декрету № 3 обратился один человек

По словам парламентария, в райцентре создана специальная группа, которая занимается уточнением списков «тунеядцев».

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Только один человек обратился в Орше за разъяснениями по реализации норм декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», заявила в пятницу председатель постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Людмила Добрынина.

Депутат рассказала, как прошел прием граждан, который она провела на днях в Оршанском райисполкоме.

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По словам Добрыниной, за день в округе к ней обратились 17 человек, и только у одного были вопросы по декрету № 3.

«При Оршанском райисполкоме создана рабочая группа, в состав которой входят специалисты управления по труду, занятости и социальной защите, отдела образования, спорта и туризма, здравоохранения, налоговой инспекции, а также депутаты. Уточняются списки людей, нуждающихся в трудоустройстве, ведется работа с предприятиями и организациями по созданию рабочих мест в регионе», — цитирует слова Добрыниной БелТА.

Депутат уточнила, что единственный гражданин сообщил: его сын служит в армии и ранее окончил училище, а найти работу у него не получалось — мужчина волновался, может ли молодой человек попасть в число людей, обязанных платить сбор на финансирование госрасходов.

«Я сказала мужчине, что переживать по этому поводу не стоит», — сказала депутат.

В Орше 12 марта прошла акция против декрета № 3, в которой приняли участие, по разным оценкам, от 300 до 400 человек.

Декрет № 3 был принят в 2015 году. Согласно документу, граждане, которые длительное время не участвовали в финансировании государственных расходов, должны уплатить специальный сбор. Президент Беларуси 9 марта принял решение «заморозить» действие документа, а сам декрет отправлен на доработку. При этом некоторые граждане, признанные тунеядцами, уже успели уплатить сбор — им пообещали зачесть его в следующих периодах или вернуть деньги по требованию.

Несмотря на это, в стране продолжают проходить несанкционированные акции протеста против декрета. Участники митингов требуют полностью отменить его.

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