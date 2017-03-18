Воронежский вуз откроет программу двойных дипломов с институтом Парижа 23 марта
Мероприятие пройдет в мэрии.
Мероприятие пройдет в мэрии.
Воронежский госуниверситет официально откроет программу двойного диплома Executive MBA с Высшим институтом коммерции Парижа (ISC Paris) в
На открытии программы состоится дискуссия «Российско-французский опыт в сфере бизнес-образования». Директор по программам EMBA Шарль Берже расскажет о международной аккредитации и стратегии развития Высшего института коммерции Парижа. Советник по внешнеэкономическим вопросам при правительстве Франции
Программу двойного диплома открыли в 2016 году. Магистры будут изучать коммерцию и маркетинг в Воронеже и Париже. Обучение продлится один год (шесть месяцев — теоретические занятия, шесть месяцев — производственная практика). Учебный процесс будет осуществляться на русском и французском языке.
Справка РИА «Воронеж»
ЕМВА — международная программа постдипломной подготовки специалистов в области управления предприятиями. Она адресована широкому кругу лиц, заинтересованных в получении международного диплома для успешного продвижения бизнеса. Задача программы — повысить квалификацию управленцев, предоставить им возможность получения новых компетенций.