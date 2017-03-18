Воронежский вуз откроет программу двойных дипломов с институтом Парижа 23 марта

Воронежский госуниверситет официально откроет программу двойного диплома Executive MBA с Высшим институтом коммерции Парижа (ISC Paris) в конференц-зале администрации Воронежа в четверг, 23 марта. По этой программе будут дистанционно обучаться топ-менеджеры. В ВГУ подготовили документы, набрали группу и готовы начать занятия, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе университета.

На открытии программы состоится дискуссия «Российско-французский опыт в сфере бизнес-образования». Директор по программам EMBA Шарль Берже расскажет о международной аккредитации и стратегии развития Высшего института коммерции Парижа. Советник по внешнеэкономическим вопросам при правительстве Франции Шампань-Арденн Филипп Вербер сообщит о роли программы двойного диплома для развития бизнеса.

Программу двойного диплома открыли в 2016 году. Магистры будут изучать коммерцию и маркетинг в Воронеже и Париже. Обучение продлится один год (шесть месяцев — теоретические занятия, шесть месяцев — производственная практика). Учебный процесс будет осуществляться на русском и французском языке.

Справка РИА «Воронеж»

ЕМВА — международная программа постдипломной подготовки специалистов в области управления предприятиями. Она адресована широкому кругу лиц, заинтересованных в получении международного диплома для успешного продвижения бизнеса. Задача программы — повысить квалификацию управленцев, предоставить им возможность получения новых компетенций.