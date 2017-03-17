Мишель Обама пришла на детское кулинарное телешоу
Бывшая первая леди США Мишель Обама пришла на детское кулинарное телешоу Master Chef Junior («Лучший повар Америки: Дети»). Об этом сообщает The Independent.
Бывшая первая леди США Мишель Обама пришла на детское кулинарное телешоу Master Chef Junior («Лучший повар Америки: Дети»). Об этом сообщает The Independent.
Жена
Обама попросила конкурсантов придумать оригинальный рецепт, отвечающий принципам здоровой еды.
Одни юные повара были рады встрече с гостьей: по их мнению, Обама — это «чудо-женщина». Другие участники шоу были не очень довольны заданием, поскольку «овощи — это зло».
Передача была записана в период, когда президентом США был Барак Обама.