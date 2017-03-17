Мишель Обама пришла на детское кулинарное телешоу

Жена экс-президента стала специальной гостьей передачи. Участникам программы были предложены ингредиенты, вдохновением для которых послужил знаменитый огород первой леди на территории Белого дома.

Обама попросила конкурсантов придумать оригинальный рецепт, отвечающий принципам здоровой еды.

Одни юные повара были рады встрече с гостьей: по их мнению, Обама — это «чудо-женщина». Другие участники шоу были не очень довольны заданием, поскольку «овощи — это зло».

Передача была записана в период, когда президентом США был Барак Обама.