На 5-й Северной в Омске вечерние пробки сократят на 10 процентов
Светофор на загруженном перекрестке будет работать в утреннем и вечернем режимах.
Светофор на загруженном перекрестке будет работать в утреннем и вечернем режимах.
С 21 марта светофор на перекрестке улиц 5-я Северная, Арктическая и 11-я Ремесленная будет работать в двух режимах: утреннем и вечернем. Там уже установили новый дорожный контроллер.
Ранее на этом светофоре увеличили длительность зеленого сигнала для транпорта, поворачивающего налево с 5-й Северной на Арктическую. Но интенсивность потоков на этом участке сильно варьируется в зависимости от времени суток, поэтому потребовалось ввести усложненное регулирование. Для этого пришлось еще и заменить старый контроллер.
— В утренние часы пик приоритет будет предоставлен для транспорта, движущегося по улице 5-й Северной со стороны улицы Челюскинцев, в вечерние часы пик — по улице 5-й Северной со стороны улицы Герцена и по улице 11-й Ремесленной, — сообщили в
После внесения изменений специалисты намерены провести сравнительный анализ времени проезда на загруженных участках, чтобы оценить эффективность корректировки. Но уже сейчас прогнозируют, что пробки по вечерам сократятся минимум на 10%.