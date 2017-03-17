На 5-й Северной в Омске вечерние пробки сократят на 10 процентов

С 21 марта светофор на перекрестке улиц 5-я Северная, Арктическая и 11-я Ремесленная будет работать в двух режимах: утреннем и вечернем. Там уже установили новый дорожный контроллер.

Ранее на этом светофоре увеличили длительность зеленого сигнала для транпорта, поворачивающего налево с 5-й Северной на Арктическую. Но интенсивность потоков на этом участке сильно варьируется в зависимости от времени суток, поэтому потребовалось ввести усложненное регулирование. Для этого пришлось еще и заменить старый контроллер.

— В утренние часы пик приоритет будет предоставлен для транспорта, движущегося по улице 5-й Северной со стороны улицы Челюскинцев, в вечерние часы пик — по улице 5-й Северной со стороны улицы Герцена и по улице 11-й Ремесленной, — сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

После внесения изменений специалисты намерены провести сравнительный анализ времени проезда на загруженных участках, чтобы оценить эффективность корректировки. Но уже сейчас прогнозируют, что пробки по вечерам сократятся минимум на 10%.